Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что затяжной конфликт добьет экономику страны, которая не сможет больше существовать без поддержки Запада.

Таким мнением политик поделился в своих соцсетях. По словам Азарова, Украину ждет неизбежный дефолт по внешним и внутренним долгам. В государстве, отметил бывший премьер, усилилась долларизация. Это приводит ее к выводу сбережений из финансовой системы.

«Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше неспособную существовать без западных вложений. Учитывая, что еще в марте 2022 года Нацбанку пришлось напечатать 20 миллиардов гривен (примерно 680 миллионов долларов), то уже в апреле и мае регулятор выпускал по 50 миллиардов гривен (1,7 миллиарда долларов) в месяц. «В июне объем эмиссии вырос более чем в два раза и достиг 105 миллиардов гривен (3,6 миллиарда долларов)», —написал Азаров.

Политик напомнил, что украинская экономика полностью держится на западных вложениях. По его словам, любое сокращение финансовой помощи от «партнеров» негативно отразится на экономической системе государства.

Специальная военная операция на Украине продолжает с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин к ее главным целям отнес демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.

После начала СВО западные страны активно начали оказывать поддержку Киеву, выделяя на нужды украинской армии средства, а также передавая свою технику и боеприпасы. Путин предостерегал страны от вмешательства в конфликт. Российский лидер ни раз заявлял, что РФ даст ответ на попытки стать участником этого конфликта.