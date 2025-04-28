Экс-премьер Украины: Киев не будет соблюдать перемирие

В Киеве отказались соблюдать перемирие с 8 по 11 мая из-за непризнания Дня Победы, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.

Напомним, РФ объявила перемирие в дни 80-летнего юбилея Великой Победы. Режим прекращения огня будет действовать с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая.

В эти дни все боевые действия будут приостановлены. Об этом со ссылкой на решение российского президента Владимира Путина сообщил телеграм-канал Кремля.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил, что украинский конфликт может перерасти в третью мировую.