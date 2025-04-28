Трамп заявил, что украинский конфликт может перерасти в третью мировую

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью изданию Atlantic о том, что украинский конфликт на данный момент не угрожает жизни американцев, но фактически может перерасти в третью мировую войну.

По словам президента США, сейчас он пытается спасти множество жизней и то, что сейчас происходит между Украиной и Россией, может закончиться третьей мировой войной, что, непосредственно, затронет Запад.

Напомним, что Дональд Трамп уже не первый раз предостерегает от эскалации конфликта, фактически обвиняя в произошедшем своего предшественника Джо Байдена.

Напомним: ранее стало известно, что Штаты готовятся оказать поддержку «коалиции желающих» ради обеспечения мирного урегулирования украинского конфликта.