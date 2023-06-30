Экс-премьер Украины считает, что Запад срочно ищет замену Зеленскому

По его мнению, США хотят заморозить конфликт. Для этого необходимо добиться мирных переговоров с Россией. Однако Москва вряд ли будет вступать в переговорный процесс с человеком, допустившим такое количество откровенно русофобских высказываний.

Азаров назвал несколько кандидатур. Возглавляет его список мэр Киева Виталий Кличко, который, несмотря ни на что, пользуется определенным доверием на Западе. Другой претендент – председатель Рады Руслан Стефанчук.