Экс-премьер Украины считает, что Запад срочно ищет замену Зеленскому
Фото: [АР/ТАСС]
Из-за провала украинского контрнаступления Запад ищет кандидатуру на замену Владимиру Зеленскому, считает бывший премьер Украины Николай Азаров.
По его мнению, США хотят заморозить конфликт. Для этого необходимо добиться мирных переговоров с Россией. Однако Москва вряд ли будет вступать в переговорный процесс с человеком, допустившим такое количество откровенно русофобских высказываний.
Азаров назвал несколько кандидатур. Возглавляет его список мэр Киева Виталий Кличко, который, несмотря ни на что, пользуется определенным доверием на Западе. Другой претендент – председатель Рады Руслан Стефанчук.
«Также на должность номинального лидера готовят, как ни странно, супругу президента Елену Зеленскую», – написал Азаров в соцсетях.