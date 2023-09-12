Экс-премьер Украины заявил о серьезных проблемах со здоровьем у Зеленского

45-летний Владимир Зеленский испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и они нарастают, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он обратил внимание на то, как изменился внешний вид украинского лидера за два года.

По его словам, жители Украины активно обсуждают эти изменения. У Зеленского появилась отечность, круги под глазами. По некоторым видеороликам заметно, что президенту тяжело дышать, его движения стали заторможенными.