Экс-премьер Украины заявил о серьезных проблемах со здоровьем у Зеленского
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45-летний Владимир Зеленский испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и они нарастают, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он обратил внимание на то, как изменился внешний вид украинского лидера за два года.
По его словам, жители Украины активно обсуждают эти изменения. У Зеленского появилась отечность, круги под глазами. По некоторым видеороликам заметно, что президенту тяжело дышать, его движения стали заторможенными.
«Эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а с чрезмерным употреблением субстанций и пьянства», – заключил Азаров.