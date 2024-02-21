Журналист Такер Карлсон рассказал, что британский экс-премьер Борис Джонсон запрашивал у него $1 миллион за участие в интервью, в котором он бы разъяснился о конфликте на территории Украины. Соответствующее заявление Карлсон сделал в беседе с Blaze .

Журналист описал бывшего премьер-министра как человека, собственноручно торпедировавшего мирный договор между РФ и Украиной. Карлсон добавил, что Джонсон сделал это по поручению американского руководства, и теперь он ответственен за смерти сотен тысяч человек.

Журналист также сообщил, что отправлял запрос Джонсону. По словам Карлсона, это произошло после того, как Джонсон обвинил его в потакании Кремлю после интервью с Путиным. Карлсон уточнил, что сначала получил отказ, но спустя некоторое время, ему пришли финансовые требования от Джонсона – миллион долларов.

«Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах», – заявили журналисту представители британского политика.

Карлсон выразил возмущение тем фактом, что накануне интервьюировал российского президента без платы в миллион долларов. Он также заявил, что по сравнению с лидером РФ, Джонсон является «скользким типом».