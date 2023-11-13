Экс-премьер Великобритании Кэмерон возглавит МИД страны

По данным Telegraph, новым главой внешнеполитического ведомства станет Дэвид Кемэрон. Бывший премьер сменит на этом посту Джеймса Клеверли, которого перебросили на руководство МВД. В этом ведомстве Клеверли заменит уволенную Суэллу Браверман.

Кэмерон возглавлял британский кабмин в 2010-2016 годах. Он покинул свой пост после того, как большинство жителей Соединенного Королевства проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза.