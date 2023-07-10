Экс-президент Молдавии Додон осудил участие республики в саммите НАТО

Бывший президент Молдавии, председатель общественной организации «Молдавско-Российский деловой союз» Игорь Додон осудил решение властей республики участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе. В своих соцсетях он заявил, что страну втягивают в гонку вооружений против Востока.

Саммит пройдет с 12 по 13 июля. На нем будут присутствовать вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

«Нам здесь не нужно натовское оружие, нам не нужны натовские солдаты, мы должны сохранить нейтральность и мир на нашей территории», – отметил Додон.

Также экс-президент республики обратился к властям с требованием оставить граждан в покое, так как они выступают за мир и спокойствие. Додон выразил уверенность в том, что жители выступят против втягивания Молдавии в какие-либо военные действия.

В январе 2023 года президент Молдавии Майя Санду в интервью американской газете Politico допустила отказ от нейтралитета в пользу интеграции страны с крупным военным альянсом. О каком именно «альянсе» говорила Санду, неизвестно.

В конституции Молдавии есть пункт, подразумевающий нейтральный статус государства. Но с 1994 года республика является партнером НАТО, а в Кишиневе располагается информационный центр Североатлантического альянса и бюро по связям.

В состав НАТО входит 31 государство. В апреле 2023 года к блоку присоединилась Финляндия, которая подавала заявку на вхождение вместе со Швецией весной прошлого года.

В сентябре 2022 Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренное процедуре. Украинские официальные лица, в том числе президент страны Владимир Зеленский, ни раз заявляли об ожидании официального приглашения в альянс на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина не станет членом блока в ближайшее время.