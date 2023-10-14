Экс-президент Польши Валенса заявил о рисках гражданской войны в стране

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что в стране есть риски вспыхивания гражданской войны. Об этом он сообщил в интервью французскому журналу Point.

По мнению политика, гражданский конфликт может возникнуть в Польше из-за парламентских выборов.

«Ситуация серьезная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», – сказал Валенса.

Экс-глава государства подчеркнул, что гражданская война может вспыхнуть и в других европейских странах.

15 октября в Польше начнутся парламентские выборы. Два главных конкурента – партия «Право и справедливость» (PiS) и «Гражданская коалиция», которую возглавляет председатель Евросовета Дональд Туск. PiS держит лидерство в Польше с 2015 года.

Выборы в парламент Польши проходят каждые четыре года. Всего на них будут избраны 460 депутатов Сейма – нижней палаты парламента, а также 100 сенаторов (верхняя палата).

Главная функция Сейма заключается в принятии законов, постановлений и утверждения государственного бюджета. Также Сейм наделяет полномочиями президента страны утверждать или отменять некоторые международные договоры.