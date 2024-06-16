Экс-президент США Обама увел со сцены застывшего Байдена

Бывший президент США Барак Обама был вынужден увести с сцены замершего с глупой улыбкой действующего американского лидера Джо Байдена после его выступления на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается в аккаунте Республиканской партии США в одной из соцсетей.

На размещенном видеоролике заметно, что Обама и Байден прощались со зрителями, но последний в определенный момент просто замер и улыбался. После этого Обама взял его за руку и отвел в сторону выхода.

Ранее состояние американского лидера стало шоком для присутствующих на саммите G7 в Италии. 81-летний Байден всегда отбивался от группы коллег-лидеров, бродил потерянным и не явился на ужин итальянского лидера Серджо Маттареллы. По словам одного из дипломатов, американский лидер находится в своем наихудшем состоянии.