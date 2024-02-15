Экс-президент США Трамп планирует принудить Киев к мирным переговорам с Москвой

Политика

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Бывший американский лидер Дональд Трамп планирует в случае победы на президентских выборах принудить Незалежную к мирным переговорам с Москвой. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Отмечается, что он намерен обсуждать проведение мирного саммита с участием президентов РФ и Украины.

Добавляется, что в качестве убеждения Киева начать переговорный процесс он может пригрозить сокращением военной помощи Зеленскому, а Путину, напротив, ростом поддержки Незалежной.

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