Бывший американский лидер Дональд Трамп планирует в случае победы на президентских выборах принудить Незалежную к мирным переговорам с Москвой. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что он намерен обсуждать проведение мирного саммита с участием президентов РФ и Украины.

Добавляется, что в качестве убеждения Киева начать переговорный процесс он может пригрозить сокращением военной помощи Зеленскому, а Путину, напротив, ростом поддержки Незалежной.