Экс-президент США Трамп согласился вернуть артефакты Израилю

Речь идет о древних керамических масляных лампах, которые с 2019 года находятся в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Артефакты были подарены экс-президенту в качестве благодарности за поддержку Израиля. Ранее израильский комитет по делам древностей приступил к процессу возвращения ценностей.

«Поскольку предметы были выставлены так, как предполагалось изначально, офис ускорит их возврат представителю организации», – сказал представитель Трампа в интервью.

Масляные лампы должны были временно выставляться в Белом доме, после чего их должны были вернуть в Израиль. Из-за пандемии коронавируса передать артефакты не получилось. WSJ отметила, что Трамп фактические являлся «хранителем» ценностей.

Масляные лампы были обнаружены в 2020 году в ходе археологических раскопок в районе Бейт-Шемеш в Израиле вблизи села Бейт-Наттиф, расположенного к югу-западу Иерусалима. Всего нашли 1700 древних светильников с христианскими и еврейскими символами.

Ранее стало известно, что в резиденции Трампа также обнаружили коробки с секретными материалами. Суд США начал разбирательство в отношении экс-президента страны.