Бывшего президента Сирии Башара Асада пытались отравить по прибытии в Москву, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).

Отмечается, что состояние политика стабильно, его выписали из медицинского учреждения 29 сентября.

По данным источников, организаторы покушения планировали возложить ответственность за инцидент на российское правительство.

Напомним, что Асад покинул территорию Сирии после наступления вооруженных формирований на Дамаск, которое произошло зимой прошлого года. Его войска не смогли оказать достаточного сопротивления и отступили с поля боя.

Кроме того, как сообщила SOHR, Асада в больнице не смогли навестить его младший брат Махер из-за запрета. Несмотря на это, доступ в палату имел бывший генеральный секретарь по делам президента Сирии Мансур Аззам.

Напомним, что в ноябре 2024 года власть в Сирии перешла к бывшему лидеру вооруженных групп Ахмеду аш-Шараа. Асад вместе с семьей был вынужден покинуть страну. В настоящее время он находится под защитой России.

Ранее сообщалось, что суд Сирии инициировал арест уехавшего экс-президента страны Башара Асада.