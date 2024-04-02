Экс-разведчик Джонсон: бомбы ФАБ-3000 позволят изолировать Восточную Украину

Новые сверхмощные планирующие бомбы ФАБ-3000 российского производства позволят армии РФ уничтожить критически важные мосты, ведущие через Днепр, и изолировать Восточную Украину. Соответствующее мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с Judging Freedom , размещенной на видеохостинге YouTube.

Джонсон выразил мнение, что следующим шагом российской стороны станет уничтожение важных украинских мостов. По словам аналитика, теперь у РФ есть такая возможность, благодаря новым бомбам.

Эксперт также подчеркнул, что такой шаг оставил бы украинские ВС на левом берегу Днепра без возможности получить снабжение. Таким образом, российская сторона, посредством воздушной кампании, окружила бы противника без нужды в проведении наземной операции, считает он.

По словам Джонсона, уже в данный момент появляются сообщения о том, что Киев рискует не продержаться до лета.