Северо-Атлантический блок сейчас только делает вид, что помогает правительству Зеленского. Одновременно он подает ему сигналы, что сейчас самое время заключить мир с Россией.

По мнению Скотта Риттера, бывшего разведчика из армии Соединенных Штатов, альянс уже понял, что РФ победила в украинском конфликте. Поэтому Запад не будет без конца поддерживать ВСУ в их уже проигранной борьбе.

«Мы никак не можем изменить этот исход; поэтому Украине следует прекратить сейчас, сегодня — лучший день, который будет у Украины, завтра будет хуже, послезавтра — еще хуже», - раскрыл Риттер суть послания от НАТО.

Его слова привели РИА Новости. Он добавил, что все больше и больше стран признают проигрыш украинцев. Они начинают призывать Киев к переговорам. Это означает, что в Евросоюзе и НАТО с самого начала лгали об этом конфликте.