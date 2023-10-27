Экс-разведчик из США рассказал о возможной ловушке для ХАМАС со стороны Израиля

Тель-Авиву надо предложить палестинским боевикам прямые переговоры без посредников. Если те согласятся, то тем самым признают Израиль.

Израильтянам необходимо отказаться от политики уничтожения мирных граждан в секторе Газа, так считает бывший сотрудник разведки Соединенных Штатов Скотт Риттер. Им надо призвать к прекращению боевых действий и пропустить в Газу гуманитарные грузы.

«Предстаньте как спаситель палестинского народа, а затем скажите, что вы готовы сесть с ХАМАС за стол переговоров», - призвал эксперт.

Его точку зрения привели РИА Новости. Главное, чтобы в переговорах не было посредников. Если ХАМАС согласится, то он признает Израиль. Если нет – то выставит себя в невыгодном свете. А пока израильтяне проигрывают информационную войну. Мировая общественность впервые встала на сторону Палестины и возмутилась действиями ЦАХАЛ.

Ранее один из экспертов на страницах нашего издания разобрал вопрос, почему Израиль тянет с началом своей наземной операции в секторе Газа. По его мнению, перспективы такого наступления сомнительны, и Тель-Авив это отлично понимает.