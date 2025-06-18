Экс-разведчик предположил пути одоления Ираном Израиля

По его словам, в целом наблюдается, что идеологически сплоченное общество демонстрирует беспрецедентную устойчивость даже перед технологически превосходящим противником. Так, в этом случае можно провести своеобразную параллель с победой советских войск в Великой Отечественной войне: СССР победил, поскольку советская идеология оказалась мощнее и обеспечила беспрецедентную мобилизацию ресурсов.

Эксперт добавил, что именно идеологический фактор объясняет устойчивость Ирана к внешнему давлению и способность Тегерана вести ассиметричное противостояние. Так, когда народ верит в правоту своего дела, он становится непобедимым — это урок, который многие игнорируют на свой страх и риск, поэтому именно идеологическая составляющая часто становится решающей в затяжных конфликтах.

По его мнению, современные методы ведения гибридных войн требуют переосмысления традиционных подходов к оценке баланса сил, где параметры идеологической устойчивости должны учитываться наравне с военно-техническими показателями.

Ранее эксперт Семенов назвал возможный военный ответ Ирана на действия США.