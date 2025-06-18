Экс-разведчик предположил пути одоления Ираном Израиля
Экс-разведчик Безруков пояснил ключевой фактор противостояния Ирана и Израиля
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Полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков раскрыл идеологическую подоплеку ближневосточного конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, в целом наблюдается, что идеологически сплоченное общество демонстрирует беспрецедентную устойчивость даже перед технологически превосходящим противником. Так, в этом случае можно провести своеобразную параллель с победой советских войск в Великой Отечественной войне: СССР победил, поскольку советская идеология оказалась мощнее и обеспечила беспрецедентную мобилизацию ресурсов.
Эксперт добавил, что именно идеологический фактор объясняет устойчивость Ирана к внешнему давлению и способность Тегерана вести ассиметричное противостояние. Так, когда народ верит в правоту своего дела, он становится непобедимым — это урок, который многие игнорируют на свой страх и риск, поэтому именно идеологическая составляющая часто становится решающей в затяжных конфликтах.
По его мнению, современные методы ведения гибридных войн требуют переосмысления традиционных подходов к оценке баланса сил, где параметры идеологической устойчивости должны учитываться наравне с военно-техническими показателями.
Ранее эксперт Семенов назвал возможный военный ответ Ирана на действия США.