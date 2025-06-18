Назван возможный военный ответ Ирана на действия США

Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с сайтом aif.ru рассказал , какие цели может выбрать Иран в качестве ответа США, которые намерены вмешаться в конфликт с Израилем.

Как напомнил эксперт, Иран располагает значительным арсеналом баллистических и оперативно-тактических ракет, способных поразить американские военные объекты в странах Персидского залива. По словам Семенова, под прицелом Тегерана находятся базы США. Эти цели выбраны неслучайно — многие ракеты Ирана технически не способны достичь территории Израиля, что делает американские базы в регионе оптимальными мишенями для ответных действий.

Ситуация осложняется географической спецификой: большинство американских баз в регионе расположены в непосредственной близости от иранской территории, что делает их уязвимыми для ракетных атак.

«В зоне досягательности иранских ракет находятся объекты США в Кувейте, Катаре (Аль-Удейд), Бахрейне (штаб 5-го флота), Саудовской Аравии и ОАЭ», — перечислил эксперт.

Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке последовала после ночных ударов Израиля 13 июня 2025 года по иранским военным и ядерным объектам в рамках военной операции. Особенно серьезные повреждения получил завод по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в экстренном обращении к нации охарактеризовал атаку как преступление и пообещал Тель-Авиву «горькую и страшную судьбу».

Ранее американский президент заявил, что США теперь контролируют воздушное пространство Ирана.