Офицер разведки в отставке считает, что глава Соединенных Штатов испуган. Не в меньшей панике находится и его окружение, когда получает новости о боевых действиях на территории Украины.

Скотт Риттер указал, что представители Госдепа и Пентагона непрерывно лгут, когда говорят о возможностях украинской и российской армий. Он предложил посмотреть на первые лица американской администрации, в том числе Джо Байдена, чтобы убедиться, что они паникуют при словах Владимира Путина.

«Они всегда были готовы вступить в переговоры. Они продемонстрировали это с самого начала», - уличил чиновников отставной военный.

Его слова привели РИА Новости. Риттер заверил, что после проигрыша в украинском конфликте Белому дому придется договариваться с президентом России. Он также назвал российского лидера «единственным взрослым в комнате», так как он один понимает последствия нынешней ситуации.