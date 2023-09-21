Западные союзники начали осознавать, что Украина проиграла, и теперь постепенно отворачиваются от Владимира Зеленского, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он указал на Польшу, президент которой Анджей Дуда ранее заявил, что Украина ведет себя, как утопающий, который угрожает утопить своего спасателя. В Нью-Йорке Дуда отказался от запланированной встречи с Зеленским, сославшись на изменение графика.

«Все понимают, что Украина превратилось в несостоявшееся государство, армия которого неспособна перехватить инициативу на фронте», – заключил Риттер.

Польско-украинские отношения ухудшились после того, как Варшава в одностороннем порядке запретила экспорт украинского зерна.