Европа со временем захочет выйти из-под влияния Соединенных Штатов и установить хорошие взаимоотношения с РФ. Соответствующее заявление сделал отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с Dialogue Works , опубликованной на видеохостинге YouTube.

В данной беседе военный заявил, что в будущем страны Европы захотят перестроить свою архитектуру безопасности и сделать ее так, чтобы позволила бы им мирно существовать рядом с РФ. Он отметил, что европейцы уже начинают демонстрировать недовольство проамериканским курсом собственных элит. Это проявляется в протестах и разочаровании в правящих партиях, подчеркнул Риттер.

Он также отметил, что сотрудничество с РФ несет для Европы выгоды в вопросах экономики. К примеру, лишь энергоресурсы из России могут оживить экономику в Германии, добавил разведчик.