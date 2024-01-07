Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что конфликт на Украине завершится полной капитуляцией ВСУ. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Он заявил, что никаких мирных переговоров ждать не стоит. Риттер заявил, что у Киева было несколько шансов завершить этот конфликт, однако каждый раз власти отказывались от них. Бывший американский разведчик заявил, что нынешнее руководство страны будет ждать единственный исход боевых действий.

«Какие переговоры? Переговоров не будет. Будет безоговорочная капитуляция. <…> Российские военные бьют по украинской армии, чтобы уничтожить украинскую армию, а это приведет к краху режима Зеленского», – сказал Риттер.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Верховным главнокомандующим – президентом РФ Владимиром Путиными о том, что главная цель 2023 года ВС РФ была осуществлена – российские военные сорвали украинское контрнаступление.

Западная пресса все чаще пишет о том, что Украина провалила летнее контрнаступление. Отмечается, что украинская армия имеет большие потери среди личного состава и техники, переданной Западом.