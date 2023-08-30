Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли доживет до конца военного конфликта с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.

«Он как моль, которую тянет к огню. Он знает, что сгорит. Он все время возвращается к свету, и он будет делать это много раз, и он погибнет, либо от рук русских, либо от своего собственного народа», – сказал Риттер.

Он считает, что разумным для Зеленского было бы оставить пост президента и скрыться за границей.

Риттер уверен, что там у украинского президента достаточно недвижимости, купленной на деньги украинского народа и налоги американцев.