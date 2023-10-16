Экс-разведчик США объяснил фатальность ошибки Зеленского при гонении на УПЦ
Фото: [©Андрей Бортко/РИА Новости]
По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, украинский лидер совершил ошибку, начав горения на каноническую Украинскую православную церковь и пожелав избавиться от всего, что связано с нашей страной. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что данное решение стало фатальным для Киева.
По мнению Риттера, Украинская православная церковь — исторически важный объект, поэтому гонения на нее не простительны.