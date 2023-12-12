Экс-разведчик США Риттер назвал главную причину желания Запада убрать Зеленского
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По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, страны Запада планируют убрать украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку он стал угрозой для международного сообщества. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что постоянно звучащий из уст президента Незалежной мир больше напоминает предпосылку к большой войне, поскольку он считает, что Украина должна победить Россию.
По мнению экс-разведчика, идея мира Зеленского противоречит самой себе, так как предполагает продолжение боевых действий против Москвы.