По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, страны Запада планируют убрать украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку он стал угрозой для международного сообщества. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что постоянно звучащий из уст президента Незалежной мир больше напоминает предпосылку к большой войне, поскольку он считает, что Украина должна победить Россию.

По мнению экс-разведчика, идея мира Зеленского противоречит самой себе, так как предполагает продолжение боевых действий против Москвы.