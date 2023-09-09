Экс-разведчик США Риттер назвал сроки существования НАТО

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что заявления о единстве НАТО не соответствуют действительности. По его словам, блоку осталось существовать 5-10 лет.

С таким заявление бывший американский разведчик выступил на конференции Института Шиллера. Его слова приводят РИА Новости.

«Факт в том, что НАТО провалившийся альянс. У него ограниченный срок существования. Представление о том, что НАТО просуществует еще 75 лет, смехотворно. НАТО еще повезет, если альянс просуществует еще пять, максимум 10 лет», – отметил Риттер.

Он также подчеркнул, что главных участников Североатлантического альянса – США и Канаду, мало интересует благополучие европейский стран в блоке. Риттер считает, что НАТО на сегодняшний день является структурой, через которую Вашингтон распространяет по миру свою политику. Это, отмечает офицер в отставке, касается и Азиатско-тихоокеанского региона, который не имеет отношения к безопасности в Европе.

Отдельно Риттер отметил ситуацию, сложившуюся с членством Швеции в НАТО, против которого активно выступает Турция. Швеция вместе с Финляндией подала заявку на интеграцию в альянс, но членом блока стала только Финляндия. Турецкие власти заявляли, что Швеция укрывает курдских террористов.

На данный момент участниками НАТО является 31 государство. 30 сентября 2022 года заявку на членство в альянс подала Украина.