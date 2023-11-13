Экс-разведчик США Риттер пояснил, почему Украину ждет гражданская война
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По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, на фоне внутренних конфликтов в Незалежной и отсутствия побед украинской армии на фронте не исключен внутренний конфликт в стране. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что именно разногласия между обществом и властью могут спровоцировать гражданскую войну на Украине.
По мнению эксперта, украинские власти находятся в усугубляющемся политическом кризисе.