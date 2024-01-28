Экс-разведчик США Риттер считает, что Киев рискует лишиться доступа к Черному морю

Политика

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По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, Незалежная может лишиться выхода к Черному морю после окончания спецоперации. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что также Киев останется без большей части производственных мощностей и огромного объема ресурсов. 

По мнению экс-разведчика США, это случится после утраты Незалежной контроля над Одессой, Николаевым, Харьковом и Днепропетровском. 

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