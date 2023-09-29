Экс-разведчик США Риттер считает, что лидеры западных стран могут снять Зеленского с поста президента Украины
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По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, сторонники Украины со стороны коллективного Запада могут отправить Зеленского в отставку в связи с его многочисленными провалами. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что его просто могут заменить на другого человека.
По мнению эксперта, причиной может послужить большое количество ошибок в вопросах контрнаступления украинской армии.