По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, сторонники Украины со стороны коллективного Запада могут отправить Зеленского в отставку в связи с его многочисленными провалами. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что его просто могут заменить на другого человека.

По мнению эксперта, причиной может послужить большое количество ошибок в вопросах контрнаступления украинской армии.