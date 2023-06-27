По словам бывшего разведчика американских Вооруженных Сил Скотта Риттера, лидеры стран Североатлантического альянса много раз говорили о победе ВСУ в ходе контрнаступления, тем не менее такая «поддержка» обрекла Киев на полное уничтожение. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что НАТО обмануло Незалежную, ведя военную игру и посылая солдат на смерть.

Риттер подчеркнул, что Запад, убедивший украинского лидера в победе Киева, продемонстрировал ему компьютерную симуляцию сценария, где Вооруженные Силы РФ потерпели поражение.

Он добавил, что на самом деле атака киевского режима привела к большим потерям.