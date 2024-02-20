По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, главу литовского дипломатического ведомства Габриелюса Ландсбергиса могут ожидать последствия за обвинения в сторону РФ. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что речь идет о размещенном министром иностранных дел Литвы видеоролика, где он считает единственным способом окончания украинского конфликта «полную победу ВСУ».

По мнению американского экс-разведчика, при начинании «драки» Ландсбергис рискует остаться один.