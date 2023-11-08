Экс-разведчик США Риттер считает, что Залужный сигнализирует Зеленскому о необходимости остановить наступление
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По словам бывшего разведчика США Скотта Риттера, статья главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного может служить сигналом для украинского лидера о прекращении бессмысленной попытки наступления. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что заявления Залужного не совпадают с заявлениями президента Незалежной.
По мнению экс-разведчика США, это свидетельствует о том, что ситуация достигла критической точки.