По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, ВСУ не могут применять оружие Североатлантического альянса должным образом. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что передача Вашингтоном Киеву оружия сделала армию Украины не сильнее, а, напротив, слабее.

По мнению экс-разведчика, западные техника и боеприпасы разрабатывались для системного использования. Также украинской армии не известны способы ее применения и ремонта.

Риттер подчеркнул, что с самого начала украинского контрнаступления Вооруженные Силы РФ легко уничтожают западную технику, в том числе и разрекламированные танки Leopard и БМП Bradley.

Напомним, что пять дней назад украинский лидер подтвердил начало контрнаступления.