Экс-разведчик США Риттер сообщил о проблемах у ВСУ из-за оружия НАТО
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По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, ВСУ не могут применять оружие Североатлантического альянса должным образом. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что передача Вашингтоном Киеву оружия сделала армию Украины не сильнее, а, напротив, слабее.
По мнению экс-разведчика, западные техника и боеприпасы разрабатывались для системного использования. Также украинской армии не известны способы ее применения и ремонта.
Риттер подчеркнул, что с самого начала украинского контрнаступления Вооруженные Силы РФ легко уничтожают западную технику, в том числе и разрекламированные танки Leopard и БМП Bradley.
Напомним, что пять дней назад украинский лидер подтвердил начало контрнаступления.