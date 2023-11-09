В американском правительстве наконец-то осознали, что не смогут выиграть конфликт на территории Украины, и что украинский президент Владимир Зеленский не справляется со званием «защитника свободы». Соответствующее заявление сделал экс-разведчик ЦРУ Фил Джиральди в беседе с Judging Freedom .

«Они поняли, что не выиграют эту войну», — подчеркнул эксперт.

Джиральди считает, что американская сторона начала подталкивать Киев к поиску других решений вместо продолжения боев. Он также предрек, что в ближайшие месяцы стоит ожидать изменений в виде уменьшения накала на линии фронта.

Аналитик также указал на холодный прием, полученный украинским президентом во время последнего визита в Соединенные Штаты. Джиральди заявил, что Зеленский не подошел на роль «защитника свободы», зато оказался «центром коррупции» в своем государстве.

Джиральди также напомнил о прошлом Зеленского, напомнив, что он изначально не политик. Он выразил мнение, что это уже дошло и до американских политиков.