Экс-редактор The New York Times предложил сделать из Японии ядерную державу ради сдерживания России

Японцам необходимо вручить ядерное оружие, чтобы они могли самостоятельно влиять на окружающие их государства.

Барри Гевен написал статью, опубликованную изданием The National Interest. В ней он указал, что Соединенные Штаты все больше возвращаются к идее изоляционизма. По этой причине Токио не должен надеяться на то, что его и дальше будут защищать американцы.

«Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие», - указал он.

По мнению Гевена, ядерный потенциал японцев поможет сдерживать агрессивные устремления Китая, КНДР и России. Иначе Япония находится в опасности, поскольку США вряд ли станут подвергать себя угрозе ядерного удара ради помощи союзнику.