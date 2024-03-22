Глава латвийского дипломатического ведомства Кришьянис Кариньш при вопросе о депортации россиян из из-за незнания латышского потерял способность выразить свою мысль. Бывший сенатор Франц Клинцевич пояснил, почему так происходит и как нужно реагировать на подобные заикания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, все подобные действия корректирyются США и направлены на то, чтобы вызвать агрессивную реакцию Москвы, о есть это своего рода провокация.

Экс-сенатор отметил, что это русофобское поведение является показателем деградации западного общества, потери нравственных, духовных, демократических ориентиров. Поэтому реакция необходима мгновенная и жесткая, к тому же следует осуществить возвращение к границам России 1991 года.

По его мнению, не следует быть до конца более толерантным и политкорректными, чем это требует обстоятельств, поскольку у Москвы достаточно политических и дипломатических механизмов для остановки подобных процессов.