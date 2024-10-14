Экс-следователя и блогера Качура признали иноагентом из-за критики власти

Бывшего следователя ГСУ СК России по Московской области и блогера Кирилла Качура* внесли в перечень иностранных агентов из-за критики власти, а также финансирования, поступающего на его счета из-за рубежа. Об этом свидетельствуют данные, представленные в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

В документах отмечается, что Качур осуществлял политическую деятельность через распространение критических точек зрения о действиях органов публичной власти в социальных сетях. Кроме того, экс-следователь находится под иностранным влиянием.

Качур, говорится в материалах дела, регулярно делал осуждающие публикации в своих соцсетях в отношении представителей российской власти. На счета ООО «Фирма «Ремо», одним из соучредителей которой является блогер, в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года были зачислены средства из США, Великобритании, Нидерландов и Швейцарии.

В 2022 году Следственный комитет России выдвинул против Качура заочные обвинения в организации преступной группы, активном участии в хищении €3 млн и вымогательстве взятки в размере $1,6 млн у бизнесменов. Блогера объявили в международный розыск.

В ноябре 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Качура в реестр иностранных агентов.

Ранее ТАСС раскрыл подробности внесения музыкального критика Артемия Троицкого* в список иноагентов.

*Минюстом РФ внесены в список иностранных агентов.