Пол Крейг Робертс, работавший в администрации президента Соединенных Штатов при Рональде Рейгане, выпустил на собственном сайте статью, в которой раскритиковал действия Байдена и его окружения. Он назвал действия Вашингтона безумием, которое длится уже давно. Сначала НАТО придвинуло свои границы к российским, затем произошло свержение правительств бывших стран Советского Союза, а потом развернулась активная пропаганда против российского государства и его президента. Теперь же Байден решил передать Украине истребители, которые могут нести ядерные боеприпасы. Все это не кончится ничем хорошим, предупредил Робертс.

«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», - подчеркнул он.

Это безумие становится еще большим, если учесть, что Америка сделала своими врагами не только Россию, но еще и Иран, и даже Китай.