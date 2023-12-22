Америка раньше помогала обучать разведчиков Украины, а также приложила руку к формированию ГУР МО Украины. Об этом проболтался бывший сотрудник Центрального разведывательного управления.

Марк Полимеропулос рассказал, что внутри главной разведки США происходила тренировка будущих работников украинской разведки. Тот вид, в котором ГУР существует сейчас, сформировался благодаря штатам, сообщает NBC News.

«Это основная структура, которую разведывательное сообщество (США — прим.ред.) тренировало на протяжении многих лет, и она стала реально эффективной. Это наше детище», — рассказал Полимеропулос.

Отметим, что украинская разведка считается главным зачинщиком многих диверсий, которые устраиваются в РФ.

ЦРУ при этом потратило десятки миллионов на помощь в подготовке СБУ и ГУР. Их задачей было превратить советскую систему в органах в нечто, что поможет противостоять Москве.