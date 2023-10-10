Экс-сотрудник ЦРУ: смена одежды Зеленским выдает в нем волнение

Эксперт отметил, что в последнее время Зеленский снял свою военизированную одежду. Теперь он хочет выглядеть как Джонни Кэш (известный музыкант в стиле кантри) – весь в черном. По мнению Джонсона, это знак того, что украинский лидер заметно волнуется.

После обострения палестино-израильского конфликта республиканцы в США требуют переправить Израилю военную помощь, предназначавшуюся Киеву. При этом тема Украины исчезла с первых полос СМИ.