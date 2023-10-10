Экс-сотрудник ЦРУ: смена одежды Зеленским выдает в нем волнение
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Владимир Зеленский нервничает из-за страха потерять военную помощь Запада, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Эксперт отметил, что в последнее время Зеленский снял свою военизированную одежду. Теперь он хочет выглядеть как Джонни Кэш (известный музыкант в стиле кантри) – весь в черном. По мнению Джонсона, это знак того, что украинский лидер заметно волнуется.
После обострения палестино-израильского конфликта республиканцы в США требуют переправить Израилю военную помощь, предназначавшуюся Киеву. При этом тема Украины исчезла с первых полос СМИ.
«Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – отметил Джонсон.