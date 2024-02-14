Экс-советник Болтон: Трамп еще в 2018 году был близок к выводу США из НАТО

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще во время пребывания на посту главы государства был близок к выводу страны из НАТО. Соответствующее заявление сделал бывший советник по нацбезопасности при Белом Доме Джон Болтон, его слова передает американское издание Politico .

Болтон утверждает, что Трамп хочет заложить основу для последующего вывода Соединенных Штатов из НАТО. Он объяснил, что такие планы политика отчасти вызваны отсутствием у него осознания, какими полезными могут оказаться структуры альянса.

По словам Болтона, Трамп был близок к тому, чтобы вывести США из состава НАТО прямо на саммите альянса в 2018 году. В то же время он добавил, что отказ Штатов от членства в НАТО будет значить его последующий распад.

Недавно Трамп заявил на митинге в Южной Каролине о готовности поощрять потенциальные атаки России на государства-члены НАТО.