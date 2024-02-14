Экс-советник Болтон: Трамп еще в 2018 году был близок к выводу США из НАТО
Фото: [unsplash.com]
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще во время пребывания на посту главы государства был близок к выводу страны из НАТО. Соответствующее заявление сделал бывший советник по нацбезопасности при Белом Доме Джон Болтон, его слова передает американское издание Politico.
Болтон утверждает, что Трамп хочет заложить основу для последующего вывода Соединенных Штатов из НАТО. Он объяснил, что такие планы политика отчасти вызваны отсутствием у него осознания, какими полезными могут оказаться структуры альянса.
По словам Болтона, Трамп был близок к тому, чтобы вывести США из состава НАТО прямо на саммите альянса в 2018 году. В то же время он добавил, что отказ Штатов от членства в НАТО будет значить его последующий распад.
Недавно Трамп заявил на митинге в Южной Каролине о готовности поощрять потенциальные атаки России на государства-члены НАТО.