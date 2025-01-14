Ряды ВСУ стремительно редеют. Украинские солдаты массово бегут с фронта. Так, недавно имел место случай бегства целой роты солдат вместе с командиром, сообщил ТАСС украинский журналист и экс-советник министерства обороны Юрий Бутусов.

Причем эта рота находится в составе одной из опытных бригад, но подразделение не получает пополнений, и такая ситуация сложилась на важном направлении, отметил он.

При этом президент Украины Владимир Зеленский пока отказывается мобилизовать молодежь, так как это нужно для «выживания страны». Бутусов раскритиковал такое решение главы киевского режима.

Журналист считает, что Зеленский не снижает мобилизационный возраст, чтобы обеспечить свою поддержку среди молодежи.

Мысли Зеленского о выборах он назвал «идиотизмом», так как в ближайшее время еще будут вестись военные действия.

Ранее сообщалось о том, что в Раде пригрозили снести Зеленского, если он снизит мобилизационный возраст.