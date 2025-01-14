Если президент Украины Владимира Зеленский снизит мобилизационный возраст до 18 лет, то граждане его снесут, а сотрудников военкоматов будут просто убивать, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он также отметил, что такое решение главы киевского режима не приведет к пополнению рядов ВСУ, так как молодежь быстро разбежится.

Также Дубинский пожалел сотрудников военкоматов, которым грозит смерть, ведь украинцы в возрасте от 45 до 50 лет будут убивать их, чтобы спасти своих сыновей. А со временем они доберутся и до самого Зеленского, заключил он.

Напомним, власти США призвали Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет. Киев намерен принять данное решение в ближайшее время, сообщает Служба внешней разведки РФ.

Ранее сообщалось о том, что посланник Трампа Келлог пообещал мир на Украине за 100 дней после инаугурации.