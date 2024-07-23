Экс-советник Минобороны США Макгрегор считает, что Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет

По словам экс-советника Минобороны США Дугласа Макгрегора, действующий американский лидер Джозеф Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что глава Белого дома не так здоров психически, чтобы нести ответственность за ядерный арсенал своей страны.

Ранее бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сообщил, что Джо Байден перед «громким» уходом с поста главы Штатов может использовать ядерное оружие против нашей страны.