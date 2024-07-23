Экс-советник Минобороны США Макгрегор считает, что Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет
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По словам экс-советника Минобороны США Дугласа Макгрегора, действующий американский лидер Джозеф Байден психически неспособен иметь коды запуска ядерных ракет. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что глава Белого дома не так здоров психически, чтобы нести ответственность за ядерный арсенал своей страны.
Ранее бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком сообщил, что Джо Байден перед «громким» уходом с поста главы Штатов может использовать ядерное оружие против нашей страны.