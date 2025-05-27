Лидеры западных стран отказываются признавать первопричину украинского конфликта, отсюда и полное непонимание текущей ситуации, заявил на YouTube бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

По его словам, Запад просто не способен осознать коренные причины кризиса.

Ключевым вопросом стали люди. На Украине это этнические русские, которые подвергались угнетению с 2014 года, поэтому первые инциденты начались в Донбассе и Крыму, пояснил Бо.

Еще одна причина — расширение НАТО. Но ключевая причина начала спецоперации — это действия украинских властей по отношению к русским, проживающим на Донбассе. Власти Украины, вместо того, чтобы прийти к Минским соглашениям, продолжали расстреливать своих же граждан, заключил эксперт.

Ранее экономист Вольф назвал две критические ошибки Запада в конфликте с Россией.