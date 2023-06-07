По словам экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, госсекретарь США Энтони Блинкен показывает «бесчеловечное» отношение к гражданам Украины. Об этом сообщают « Народные новости ».

Ранее Блинкен в ходе своего выступления в Финляндии сообщил о якобы поражении Путина на Украине и дал обещания поддерживать Незалежную нужное время.

Макгрегор считает, что эти слова свидетельствуют о стремлении Вашингтона к продолжению затягивания конфликта. Таким образом, действия Белого дома противоречат тому, за что борются американцы.