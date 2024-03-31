Экс-советник Пентагона Макгрегор: Одесса никогда не была частью Украины

С самого начала Россией спецоперации на Украине было понятно, что Москва будет всеми силами стараться присоединить свои исторические земли. То бишь те территории, где живут русскоговорящие жители, отметил в своем блоге бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Одной из таких территорий Украины, которая рано или поздно, но перейдет под российскую юрисдикцию, станет Одесская область, уверен эксперт.

«Одесса никогда не была частью Украины, точно так же, как и Крым», – указал он.

Макгрегор предупредил, что Запад, в стремлении не допустить перехода Одессы под контроль российской армии, может рискнуть пересечь границу Украины в районах Румынии, Молдавии или Польши. Что непременно приведет к полноценной войне с Россией.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной.