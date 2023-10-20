Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что российская армия может освободить Харьков и Одессу

По словам экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, при необходимости Вооруженные Силы РФ могут взять под контроль Харьков и Одессу. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что эти города с исторической точки зрения являются российскими и никогда не были украинскими.

По мнению американского полковника, Москва может принимать решения о дальнейшем продвижении войск на фоне отказов западных государств начать переговоры.