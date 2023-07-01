Экс-советник Пентагона Макгрегор сомневается, что Байден доживет до конца года

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор сделал ряд заявлений и прогнозов в ходе интервью для журналистки Натали Брунелл. В частности, он заявил о своих сомнениях в том, что нынешний президент США Джо Байден сможет дожить до конца 2023 года.

Макгрегор считает, что Байден уже достиг своего предела и не доживет до конца года. По мнению полковника, Байден превратился в картонную фигуру, которой просто выдают бумажки с нужными словами.

Он также прогнозирует, что после кончины Байдена, в США появится вакуум власти ввиду того, что у нынешнего президента нет достойных приемников.

Макгрегор сомневается, что нынешняя вице-президент Камала Харрис справится с обязанностями в качестве президента США. Как заявил Макгрегор, он никого, кто бы верил в то, что Харрис вообще отдает отчет своим действиям.