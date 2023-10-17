Экс-советник Пентагона призвал США не повторять на Ближнем Востоке украинскую ошибку

США должны взять на себя инициативу по прекращению огня в палестино-израильском конфликте и не совершить допущенную на Украине ошибку, написал бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для журнала American Conservative.

На Украине Вашингтон недооценил решимость и военную мощь России. В случае с Израилем нельзя игнорировать потенциал регионального мусульманского альянса, который может угрожать существованию страны. В противном случае Израиль может оказаться в таком же положении, как Украина.

Использование военно-морской мощи США не приведет к прекращению конфликта, предупреждает аналитик. Это цивилизованные противоречия между евреями и мусульманами, которые просто так не разрубить.